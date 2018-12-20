海一居業主遊行　促政府召開三方會議

海一居業主聯合會今(20日)發起遊行，要求政府負起稅單和物業登記的責任，並盡快落實保障小業主方案。



多名小業主下午2時假海天居保利達售樓部前地集合，遊行到政府總部遞信。該會主席高銘博表示，是次遊行約有300至400人參與，目的是希望讓中央知道海一居事件還未解決，並強烈要求特首崔世安政府兌現已收稅款和物業登記的責任，而政府未有保障業主方案下不能動用P地段土地。



他指出，不少業主均認為稅單和物業分層登記就是買樓花的擔保書，即政府角色是有直接參與，因此不應挑避責任，要求特首在餘下一年的任期內，顧及3000多戶海一居小業主的權益，用行政主導的權力，召開三方會議，包括政府、保利達、海一居業主聯合會，或用公共利益的法例，將海一居土地公開競投，讓業主按原合法手續收樓。此外，海一居業主聯合會也願意與政府相向而行，落實有條件的置換房方案，以徹底妥善解決事件。



治安警察局表示，是次遊行中高峰時約有200人參與，當局派出約50名警員維持秩序，參與人士在警員協助和指引下和平有序地表達訴求，遊行秩序良好，過程順利。