子宮頸癌趨增　政黨倡為適齡女生免費打HPV

《施政報告》公布在2019/20學年為小五及小六女生免費接種HPV疫苗(子宮頸癌疫苗)。有政黨指綜觀外國會為適齡女童引入常規注射以上疫苗，更會在首數年加入追加群組(catchup)計劃，加快消除子宮頸癌及減少癌前病變，故建議政府積極研究增添追加計劃，為所有適齡中學女生，以及26歲或以下的女性免費接種子宮頸癌疫苗。



立法會議員葛珮帆表示，根據醫管局香港癌症資料統計中心的數字顯示，子宮頸癌是香港女性十大常見的癌症疾病，在2016年排名第7位。2016年新增確診個案510宗，較2015年增加2%，情況不容忽視。



葛指政府將為小五及小六女生免費接種子宮頸癌疫苗，為女性健康福利向前跨出一大步。她建議政府考慮以小五及小六的基礎下，於中學增添追加計劃，可考慮優先為中五及中六學生注射，分階段5年在學校進行，受惠人數預計可達14萬女生，估計疫苗費用不超過5.69億港元。葛認為此舉能保護更多適齡女性，達到最佳覆蓋率及防疫成效。



葛亦建議當局為18至26歲的女性在社區免費接種HPV疫苗，認為此舉可減低香港女性患子宮頸癌的機會，長遠亦減輕政府日後就子宮頸癌帶來的醫療負擔。