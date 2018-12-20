大橋帶挈接駁巴士人流飆升　B6線日接1.8萬客

港珠澳大橋通車後吸引大批旅客，令接駁大橋香港口岸至香港各區的多條巴士路線帶來龐大客量壓力。運輸署表示，9條機場巴士「A線」於大橋開通後，每日客量大增21%至51%，需加開近700至1700班車應付；而最受大橋旅客歡迎的「B6」巴士線，上月最高峰一日接載1.8萬名乘客，需加開768班應付。



運輸署提交離島區議會的書面回覆表示，9條機場巴士A線於今年9月大橋通車前，每日總乘客量約為91萬人次，而大橋翌月下旬通車後，該9條路線新增大橋香港口岸中途站，該月每日總乘客量按月上升21.2%，達110.3萬人次，需共加開約692班車應付新增客量。相關乘客量持續攀升，上月每日總乘客量約為138.3萬人次，按月升25.38%，更比今年9月大橋未通車前大升51.97%，需共加開約1713班車應付需求。



此外，大橋香港口岸設有3條接駁巴士「B線」，分別是來往機場的「B4」線、來往欣澳港鐵站的「B5」線，以及來往東涌的「B6線」。運輸署指，上月「B6」線每日乘客人數介乎3200至1.8萬人次，需加開768班車應付需求，較原編定班次多12%；同月「B5」線每日乘客人數則介乎5000至1萬人次，需加開672班車，較原編定班次多12%。



運輸署又指，屯門至赤鱲角連接路北面連接路的海底隧道鑽挖工程已大部分完成，香港口岸人工島相關的一段明挖回填式隧道亦已動工，署方預計該連接路最快於2020年完工。