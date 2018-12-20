港人防災意識不足　專家籲拋開香港福地老想法

超強颱風「山竹」今年9月襲港，引起港人對氣候變化的關注。香港中文大學「CCOUC災害與人道救援研究所」在9月17日至10月2日期間電話訪問540人，調查山竹對市民的影響與防災意識，發現雖有33.1%受訪者的家庭曾受山竹影響，如蒙受財務損失、交通受阻及受傷等，但只有一半人有打算為下次颱風襲港做好準備。市民防災準備不足，政府防災表現亦不夠，有三成受訪市民認為香港政府對該次風災所做的準備不足。



市民視香港為福地的想法仍很普遍，92.2%受訪者認為香港不是一個容易發生災害的地方。而在颱風「山竹」襲港而懸掛8號或以上風球期間，仍有15.9%人離家外出，當中75.6%是由於非緊急及不必要原因外出。



研究所所長陳英凝指出，港人對氣候變化引致的災難認知高，但防災意識及準備不足，政府只會在災難發生後才組織跨部門合作應對，而沒有一個單一部門統籌處理災難，防患於未然。她警告，面對更嚴峻的氣候變化威脅，市民要拋開香港是福地的老想法，更積極防災備災，包括在家準備急救箱、藥物及應急物資等，做好預防準備。