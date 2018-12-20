道士涉非禮母女　事主質疑治病何須脫光衣服

報稱道士的中年漢袁銘權藉詞「作法」驅嬰靈及驗屍毒為名，涉嫌多次對一名年逾40歲婦人X摸胸撩陰非禮，期間更向婦人的15歲女兒Y施以祿山之爪，被控7項非禮及1項襲擊罪。案件今日(20日)續審，X繼續接受辯方盤問。



X坦言，被告說替她送走嬰靈的一次，她確實有不自覺地展開雙手及哭了出來，且心裏確是舒坦了不少。惟後來說給她趕邪靈，她就坦言：「唔覺得佢(被告)法力強，我唔覺得有放鬆到」。她又指：「其實我對佢嘅法力有懷疑，佢話掟珠嗰時我就起疑心」。到了去年3月29日被告更說為驅邪靈而打傷她，她就覺得：「如果要幫受害人唔應該用呢啲方法囉」。



惟她同意，被告要她脫光衣服給她治病，又說明治療期間會接觸她的胸口位置，她雖然覺得尷尬並質疑是否有必要，但她未有明言拒絕。X又承認，其實在2016年8月至翌年3月期間，直至她去報警之前，她跟被告關係良好，被告亦不時關心她的健康狀況。



惟對於辯方指，被告在替她作法時提到性興奮，並非如她所述說「要讓她性興奮才能排出元珠」，而是說「她體內的邪靈令她性興奮故造成元珠」，X明言不同意。X本來即將完成作供，但因為她在下午小息時再次羊癎病發，法庭只好中止她的證供，押後至12月27日續審。