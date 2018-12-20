公私營調至七三比　公屋不足十年長策恐成空

運輸及房屋局最快今日(20日)公布長遠房屋策略新一個十年房屋供應目標，預料繼續維持在46萬個單位，但公私營房屋比例則由六四比調整至七三比，以應付龐大的公營房屋需求。有立法會議員質疑土地供應不足，十年供應目標只是空話，促請政府盡快收回粉嶺高爾夫球場建屋。



當局每年年底均會更新未來十年的長策房屋供應目標，總房屋供應數目過去數年維持於46萬個單位，其中公營房屋佔28萬個，即平均每年供應2.8萬個單位，但近年每年公營房屋實際供應量僅得1萬多個單位，持續不達標。而根據房屋委員會公營房屋建設計劃，預料2019、2022/23年度，每年亦僅提供1.1萬多至1.4萬多個單位，遠遠未能達標。



由於公屋供應不足，輪候公屋時間屢創新高，基層上樓遙不可及，房委會最新數字顯示，截至9月底，輪候冊宗數達到26.77萬宗，一般家庭平均輪候時間進一步延長至5.5年，3年上樓目標逼近6年。



立法會議員尹兆堅指公屋輪候人數眾多，長策的房屋供應目標並無下調的條件，又認為公私營房屋比例理應調整至七三比，增加公營房屋供應，但稱政府必須有足夠土地興建房屋，否則供應目標只能淪空談。他更擔心公屋供應數年後出現「斷崖」式下跌，因為未來的土地供應存在不確定因素，包括收地受阻和司法覆核官司等。他認為政府應盡快收回粉嶺高球場的土地，發展公屋。



至於政府有意將首置上車盤歸類作私營房屋計算，尹兆堅認為問題不大，反而爭議大的是政府將綠置居當作公屋，質疑政府借此「篤數」。





公營房屋實質建屋量



年度 單位數目

2014/15 9938

2015/16 14264

2016/17 14293

2017/18 13661

2018/19 27100(預測)