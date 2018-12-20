應對冬季流感高峰　醫管局新開574張病床

醫院管理局今(20日)召開大會，當中討論冬季流感高峰期的準備工作。醫院管理局總行政經理(聯網運作)張子峯表示，隨人口老化近年高齡人士經急症室入院治理的個案不斷增加，為公院內科住院服務構成壓力，因此2018至19年度冬季服務高峰期應對計劃重點是增加病床數目，將開設574張新病床，同時以500張短期床及臨時床應付高峰期間的需求。



張又透露，明天將會向傳媒公布冬季服務高峰期開始後的工作，並在各公院懸掛高峰期的通知。另亦會增加醫護人手、增加化驗量等以應付需求。



醫院管理局主席梁智仁於會後進一步交代冬季流感高峰期的事前工夫，包括至今已為27.6萬名病人及醫護人員接種流感疫苗。該局亦「糧草先行」，較早前已發放資金予各聯網籌備高峰期的病床及人手添置工作。今年亦首推自選兼職計劃，讓醫護人員自選時段做兼職。初步已日逾200名醫護申請，反應理想。



醫管局行政總裁梁栢賢表示，相信流感高峰期會在1月初開始，惟至今內科病床使用率供應已呈緊張，部分公院的內科病床使用率逾百分百飽和，相信當屆流感高峰期時，情況有機會更差。



此外，隨天氣轉冷令血庫壓力增加，醫管局呼籲市民於聖誕旅遊前捐血，特別呼籲O+血型的市民踴躍捐血。



大會亦有討論醫管局資訊科技發展，當中提到該局正研發「HA Go」的流動應用程式供全港病人使用。早期功能包括提供服務預約、藥物資訊、支付費用及復康資訊等功能。有關項目的負責團隊已於2018/19年度開始規劃，以及建立「HA Go」的基礎架構。