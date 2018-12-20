遭于文鳳追佣金　周星馳申剔除談判證據

藝人周星馳與于文鳳於2010年分手後，兩人就周投資普樂道天比高地段的利潤出現爭議，于聲稱被周拖欠6100萬港元佣金，目前正循法律訴訟向周追討。于聲稱在入稟提出法律訴訟前曾透過友人胡亮明與周談判，期間周曾提出支付2000萬港元給于的建議，並打算提出相關證據。周向法庭提出申請，要求在案件進行正審前將有關證據剔除，法官今(20日)開庭聽取雙方律師的陳詞，並押後宣判。



庭上披露，原告于文鳳與被告周星馳分手後，2011年曾透過朋友胡亮明向周追討佣金，胡曾提議周分兩次各支付1000萬港元給于，尾數則留待日後再商討，胡又曾發電郵指自己覺得一旦打官司，周不會有勝算。而周也曾提出支付2000萬港元給于了事的建議。



周的律師強調，周當時建議付款給于，並非承認自己欠于佣金，而是出於對于的愛意和感情。周的律師又指稱，于進行上述談判時，已預計到談判一旦破裂便會向周提出法律訴訟追討，而有關談判屬於周在不損害自己利益之下向于提出的建議，不能呈堂成為證據，因此要求法庭下令將其剔除。



于的律師反對周的申請指，于與周分手後，仍協助周向銀行借了一筆按揭貸款，周曾答應會把部分貸款用來支付涉案的佣金給于，但該承諾未有兌現，于遂向周追討，但于在進行上述談判時根本不想興訟向周追討佣金，並曾發短訊指希望「小時化無，大事化小，和平解決」。于又向法庭呈交誓章解釋，她不想花巨額律師費追討，而且想她為人低調，在與周分手後想展開人生新一頁，故當時仍不想與周打官司。