大埔汀角路驚現共享單車山　居民：經過一步一驚心

大埔汀角路驚現2米高「共享單車山」！主要由逾百架Gobee.bike共享單車堆成的「小山丘」近日在大埔汀角路龍尾路交界的草地出現，一旦倒塌恐傷及途人，附近居民直言「每日經過都一步一驚心！」



以繩子綑起大量單車而成的「單車山」堆於路邊，前方與行人路及單車徑「零距離」，後方則緊貼馬路。若單車山向路徑一方倒塌，途人將走避不及；若單車倒於馬路，路經車輛或因避開單車而釀成車禍。



龍尾村村民葉先生表示，涉事位置於3個月前開始出現零星共享單車，單車數量直至本周突然大增，並以「車疊車」方式堆至2米高，他形容如見「共享單車的墳墓」。葉指已叮囑家人及朋友繞道而行，他表示平日步行時已盡量避開，但駕車出村時卻「避不過」。因他駕駛時要經過龍尾路，但單車山堆得太高，影響駕駛者視線，「一出路口要轉彎就被啲單車擋住咗，睇唔到位，容易有撞車風險！」



其實大型共享單車公司Gobee.bike今年7月倒閉後，單車店「龍記單車」就收購了全數的單車。單車店東主羅先生表示，涉事單車山是他於本周初在各區收集單車後，暫放於該地。他直言明白將單車堆於公眾地方會影響市民，目標本周內清走該批單車，「再諗辦法擺車，我所有單車店已經擺到爆晒棚！」他表示一直「出錢、出力」收車，惟市面上單車太多，收車後無處可放，他冀望政府伸出援手，「有個位畀我擺車就得，例如叫我畀錢租政府短期租約用地去擺車都得！」