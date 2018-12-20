原料或含致癌物　降低血壓藥Irbesartan一批次回收

衞生署今(20日)同意一製品註冊證明書持有人阿特維斯(香港)有限公司(阿特維斯)，作為預防措施從市面回收Irbesartan HCT Actavis 150/12.5毫克藥片的一個批次(批次編號：058818)，因該批次產品的其中一種原料被發現含有雜質。



衞生署今日接獲阿特維斯通知，指其在分析測試中發現一些批次的依貝莎坦原料含有雜質N-亞硝基二乙胺(NDEA)。NDEA是一種可能令人類患癌的物質。一些含有依貝莎坦並使用該些原料的產品因而受到影響。在受影響產品中，上述批次的藥片曾進口並在香港供應。作為預防措施，阿特維斯自願從市面回收上述批次產品。



上述產品含有依貝莎坦及氫氯噻嗪，是用作降低血壓的處方藥物。根據阿特維斯資料，受影批次產品曾供應予本地私家醫生、藥房及一所私家醫院。



該署發言人表示，署方至今未有接獲任何涉及上述產品的不良反應報告，該署正繼續調查，並會密切監察回收。正在服用上述產品的病人不應自行停止服用藥物，並應向其醫護人員諮詢意見，以作適當安排。