網民熱話：食材賣光取消優惠客訂座　網民嘲想吸客又嫌平

很多小店都會與飲食平台合作提供優惠，以吸引食客光顧，惟不偷快事件，往往由此而起。有小店店東稱因食材提前賣光，結果要取消客人訂座，因而遭對方斥責未有為其預留食物。老闆在網上大呻無奈，卻得不到網民同情，反指他未有人手應付網上預約，倒不如棄用，以免問題多多。



該名小店東前日（18日）以「慘慘小老闆」為題撰寫該段不快經歷。他指某天生意突然很好，店內食材在下午2時半就已用光，由於有客人透過網上訂座3點，有半價優惠的時段，於是致電對方致歉，但對方卻指摘為何未有為他預留食物。



不過店東認為「客人訂咗位都唔一定會出現啦！」因此不預留食物是「行規」，其後又呻店內人手不足，未能及時處理網上預訂。最後小店店東斥責食客貪平，選擇半價時段，言語間頗為「不屑」。



店東遭遇未獲網民同情，反斥他唔識做生意，不如唔好做，「其實係你錯在先，點解可以咁聲大大罵人？人哋光顧你，你冇食材提供做唔成生意，反而去怪人？」有網民建議若人手不足，該暫停使用網上訂座，「唔夠人管理就唔好搞啦！做死啲員工！」



網民有話說：



Thomas Wong：你開得半價offer，人哋就係因為你半價offer而來，睇唔起人。



Stephen Lopes：事後補救危機處理都未做好仲話個客？唔好玩啦！



SK Chu：按你道理掉返轉頭，人哋Book咗枱，半小時前先同你講「我啲錢用晒，我唔來食了」，你點諗？



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