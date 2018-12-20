若爆非洲豬瘟豬場需殺豬　漁護署修例禁餵廚餘

內地非洲豬瘟疫情已蔓延至廣東省。香港食物安全中心指，內地爆發豬瘟的豬場未有向香港供應活豬，強調全部供港豬場都採用「自繁自養」方式，即並非引入外來豬隻供港。而非洲豬瘟不會傳染人類，故不論煮熟與否都不會傳人，市民毋須擔心食物安全問題。



食安中心表示，現時供港豬隻數量和價格穩定，過往幾個月供港豬約有4000隻，90%來自內地，本地豬佔300多隻。豬隻運送到香港前，於關口、豬場和屠場都有檢疫步驟。漁護署指，香港43間豬場供應約5萬隻豬，佔本地5%的供豬量，署方已呼籲豬農不要讓外來車輛進入豬場，並注意豬隻健康。



餵食廚餘是傳播非洲豬瘟其中一個途徑，漁護署表示，將會修改本地豬場的發牌條件，要求所有本地豬場不再餵食廚餘；據知本地豬場中，有39個已沒有餵飼廚餘。署方指，有關法例將於下月生效，屆時會給予業界有半個月適應期。



至於一旦本地和供港豬隻驗出非洲豬瘟，漁護署會採取檢測和預防措施，例如若有豬場發現疫情爆發就會禁止供應豬隻，而該場3公里範圍以內的豬場亦需停止運作及供豬，直至完成檢測。一旦驗出陽性，當局會撲殺涉事豬場內所有豬隻。有關撲殺豬隻的方法，署方會利用麻醉藥、二氧化碳或槍殺方式，然後再安排環保署將豬屍運到堆填區處理。食安中心表示，屆時或可能影響豬隻供應，市民或會捱貴豬。



食安中心續指，供港豬場較內地豬場的衞生條件嚴格，已針對疫情加強檢疫工作，提高屠房衞生環境和消毒運豬車。檢測方面，食環署會作基因測試，大約4小時有結果，然後再作一個詳細測試，大約需10多小時，估計兩個測試合共需24小時才能完成，以確保結果準確。