潤記糖水：食環街市缺監管　浪費資源太可惡

早前有關注團體揭發食物環境衞生署「大嘥鬼」，其轄下8個街市不但空置率高，更改用途變為雜貨倉，浪費公帑。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《潤記糖水》，今集要「潤一潤」街市管理模式食古不化，無能政府竟把街市管成廢墟，不但變垃圾崗、養老鼠，更衍生不少社會問題，令街市亂象頻生、烏煙瘴氣，香港有官等如無官，有監管等於無監管，簡直荒謬絕倫。



該關注團體發現食環署轄下8個街市，平均出租率只有16.7%，與官方所指的77%出租率差天共地，內裏更猶如死城，逾八成攤檔空置，租出的檔位亦不是賣貨，而是被用作貨倉，不單止遍地垃圾，污糟邋遢，更阻塞行人通道，若有意外發生，亦難以逃生。



食環署管理街市不善，試問如何吸引租戶，租戶少即選擇少，街市售賣貨品種類少，自然少人幫襯，結果街市租戶長期拍烏蠅，最終執笠收場，而有部分檔位則被租用作貨倉，於是造成惡性循環，結果街市人流更少。事實上，現時年輕一代消費模式已經改變，喜歡去超市多於去街市，但政府仍然食古不化，街市才會亂象頻生。



街市舖位出租率低，庫房每月租金收入必然減少，還要聘請人手去管理及清潔街市，又花納稅人一筆錢，變相是雙重損失，公帑花在一個不知是迷你倉抑或是死城的地方，納稅人的血汗錢實在使得冤枉。



既然食環署不想管理街市，政府不如索性利用這些空置率高的街市作其他用途，例如把灣仔駱克道街市、銅鑼灣燈籠洲街市用來起屋住人，總好過做垃圾崗養老鼠，但港官不理市民死活，若幻想政府解決市民水深火熱的房屋問題，根本不切實際。



政府施政無能，把街市管成廢墟，造成極大的影響。例如通州街臨時街市惹來一群露宿者在附近打躉，關注團體到場做調查時，還被明顯不是街市經營者的人恐嚇，出現這些亂象，皆因港官管不好街市，引來其他烏煙瘴氣的社會問題，而有人更吼準空置街市「無王管」，當正自己是山寨王，在官地上作威作福，港官慣性匿在冷氣辦公室，扮作全不知情。



香港有官等如無官，有監管等於無監管，荒謬絕倫，但原來沒有最荒謬，只有更荒謬，就是政府竟可容忍無能的人繼續當官。



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