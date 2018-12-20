綠置居麗翠苑5款間隔曝光　大單位勉強間3房

長沙灣麗翠苑「綠置居」將於明日(21日)派發申請表，室內間隔曝光。根據房委會室內間隔建築模型照片可見，該屋苑至少有5款間隔，其中一款面積僅184平方呎的單位，其廁所及廚房的面積相對較大，加起來近百呎。至於兩款約440平方呎的大單位，至少可間兩房，亦可勉強間三房，但客廳會較細。房委會已於觀塘新設售樓處(綠置居銷售小組)處理申請及銷售事宜。有關綠置居項目資料、建築模型及室內間隔模型由明日至下月10日，每日朝8晚7展示。



申請人可於本月28日至下月10日遞交申請表。房委會指，在「居屋2018」下的有效綠表申請者，如果仍符合「綠置居2018」的申請資格，則毋須重新遞交申請和繳付申請費，房委會將向這些申請者發信通知有關詳情。但申請人須注意，如需要更改家庭組合，便需再遞交新的「綠置居2018」申請和繳交申請費；如重複申請，所有相關「綠置居2018」的申請會一律作廢，已繳交的申請費不會發還，亦不能轉讓。



「綠置居2018」申請表、申請須知及售樓資料簡介由明日至明年1月10日存放於綠置居銷售小組供公眾索取。公眾也可於辦公時間在樂富房委會客務中心、房委會屋邨辦事處及分區租約事務管理處、香港房屋協會屋邨辦事處、民政事務總署的民政諮詢中心及深水埗房屋事務詢問處索取該些文件。觀塘綠置居銷售小組截止接受申請表時間為下月10日晚上7時，而樂富房委會客務中心的居屋銷售小組不會再收集「綠置居」的申請表。