法治核心價值淪偏心價值　鄭若驊仕途命不久矣

律政司司長鄭若驊上任快將一年，任內爭議不絕，涉及多次「放生」壹傳媒黎智英，包括「黑金」秘捐案及違法佔中案，並對黎智英涉刑恐東方報業集團(東方)男記者案懸而未決，及至近期不檢控前特首梁振英任內涉收取澳洲企業UGL共5000萬港元案件，放假避風頭拒絕公開交代背後法律理據捱轟，多名政界中人狠批民望低殘的鄭若驊連串法律決定，令法治核心價值淪為「偏心價值」，「左中右都唔撐」，有政界中人估計鄭在仕途上「命不久矣」、「睇吓幾時走」。



正在休假的鄭若驊，尚有約半個月就上任司長一周年，不分建制、泛民陣營都炮轟鄭破壞法治，其中建制派炮轟鄭若驊多次「放生」黎智英，首宗事件是「黑金」秘密捐款案，黎被揭於2012年至2014年間透過曾任美國海軍情報員的助手Mark Simon，向民主派人士或政團秘捐逾4000萬港元，在各界要求嚴正執法的強烈呼聲下，鄭若驊竟然在上任不足一個月就拍板「放生」黎智英、李卓人等人。



第二宗事件是歷時79天的違法佔領行動(佔中)案，被指是佔中「幕後黑手」兼最大「金主」的黎智英，在佔中期間頻頻現身金鐘佔領區，惟事發超過4年，黎等大批佔中搞手仍然逍遙法外。第三宗事件是去年6月4日，黎出席六四祈禱會後突走向一名在場正常採訪的東方記者，以「X你老母X」、「我實會搵人搞X你」、「我影X咗你嘅相」等粗口出言恐嚇，即使是證據確鑿，有相有片，警方於事發逾一年才急召黎智英錄口供，惟律政司一直拖字訣，事隔一年半仍未檢控黎。



鄭若驊官場仕途因多個法律決定不似預期，「得罪晒左右中陣營、冇人同情」，被指已是走到窮途末路。有政界中人指出，黎智英於「黑金」秘捐案及佔中案「被放生」，加上刑恐東方記者案未被起訴，建制派陣營多次狠批律政司的決定只會令法治沉淪，敲響香港法治喪鐘，惟律政司置若罔聞，這是香港回歸21年來最黑暗的日子︰「應告唔告又放生，係司法沉淪，律政司咁耐以來冇做過一齣好戲，根本冇搵啱過人做(司長)。」



另一邊廂，民主派多路狙擊鄭若驊龜縮，拒公開交代不檢控梁振英UGL案背後的法律理據，敗壞程序公義，據稱有個別建制派亦對鄭寧願放假12天避風頭，都拒絕現身拆彈有微言，不願「落水」硬撐以免「跟車太貼」。



事實上，廣大市民對於法治核心價值變「偏心價值」，亂象停不了，心中亦有把秤，鄭若驊在多個民調的評分長期不合格，而且是三名司長中最低分，堪稱是「墊司底」，有意見更估計鄭的政治能量「買少見少」，在政治前途上「命不久矣」︰「民望愈來愈低殘，唔襟捱，睇吓幾時自行求去。」



對於鄭任內爭議不絕，前立法會議員兼「廿三萬監察」發言人王國興認為，鄭一上任就把黎智英的「黑金」秘捐案一筆勾銷，而黎涉刑恐東方記者事件又拖足18個月無下文，狠批鄭沒有履行其職責；至於梁振英UGL案件，王指鄭應理直氣壯走出來澄清，直斥鄭不知所謂，「應告唔告，應澄清唔澄清」。



理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指出，鄭若驊任內多個決定「四面樹敵」，接連「放生」黎智英及不檢控梁振英，有關決定令人髮指，令香港司法、法治沉淪，他分析事件最終得益者只有黎、梁兩人，相反被刑恐的東方記者是唯一「受害人」，等待多時仍未能彰顯公義，狠批鄭若驊無勇氣、無擔當︰「拖咁耐係咪想不了了之，係咪冇權冇勢嘅普通人，甚至被恐嚇都難以拎番公義，如果係嘅話就好慘。」



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