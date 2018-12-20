深水埗天降橫財：女子擋幣少爺車派錢　兩日後被捕

本周二（18日），一名19歲姓鄭女子趁「幣少爺」私家車離開深水埗時，持大疊鈔票擋在車前，聲稱要派錢予「幣少爺」，期間又向市民派發100元現金，引起混亂，警員向鄭女發出口頭警告，經勸喻後她返回行人路並自行離開，事件擾攘近10分鐘。警員經進一步調查，至今日（20日）下午在大嶼北分區拘捕鄭女，涉嫌「公眾地方行為不檢」，現正被扣留調查，案件由深水埗警區重案組跟進。



案發於本周二下午3時許，「幣少爺」黃鉦傑獲准保釋後，前往深水埗明哥的飯店購買飯票，「幣少爺」的私家車駛至路口時，一名戴眼鏡的女子擋在車前，手持大疊鈔票，稱「我係『幣少爺』嘅Fans，我都有4000蚊，我可以派4000蚊！」，然後向「幣少爺」稱：「你爭龍心4000蚊，你開門，我比4000蚊你，等你還番俾佢！」未幾她走到司機位旁，並將數張1000港元鈔票攝在車窗，笑道：「你做咩偷我錢呀？」警方在場調停，大批市民鼓譟要求女子離開，以免繼續阻塞交通，「幣少爺」則打開車窗並把鈔票扔在路面。



該名女子把鈔票拾起稱：「你咁做唔係好得！」又向群眾表示：「依家派錢犯法咩？」並將手上鈔票派發，多名市民湧上要錢，警員上前驅趕控制場面，事件擾攘近10分鐘，女子才自行離開，交通始回復正常。有網民指女子是網絡紅人「龍心」的女友，亦有人指是前女友。