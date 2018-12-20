酒店命案：男死者為「么鳯」家族成員　女事主愛旅遊攝影

小學同窗重逢陷苦戀，最後疑演變自殺殉情，悲劇中的男死者朱偉坤，據悉他在屹立銅鑼灣逾半世紀、以售賣涼果零食的老字號么鳳管理倉務，為么鳳的家族成員。2015年中，么鳳老店在富明街三號重開，第三代傳人司徒永信坦言重開老店是希望重拾昔日爺爺（創辦人司徒汝藩）的老香港、舊街坊情懷。在鳴謝的親戚朋友中，朱偉坤(大舅父)亦在名單之列。



另外朱育有子女，女兒任職設計師，最近更奪得年度獎項，在他的社交網中，不時大晒一家人外出旅遊的合照，早前朱更抱孫，三代同堂生活幸福美滿。但在社交媒體中，卻未見朱發布過與姓張女事主的合照，在舊同學及親友眼中，他與張女的關係近乎無迹可尋。友人對其溘然離世，無不大表錯愕及惋惜，有人事後在他的Facebook留言悼念：「兄弟，願一路好走！」



相反熱愛旅遊和攝影，洋名June的姓張女事主，自與朱重逢後卻愛得高調，兩人不時一起出席友人聚會，「唱K」、飲茶或麻雀耍樂。在她的社交網中，更不時上載二人合照。去年10月，二人參與同學聚會並肩而坐，狀甚親暱。本周日，張在友人聚會後發帖，寫上「2018最後一次飯聚，好有氣氛，又要等2019喇，但會否是最後一次呢。」未知是否意有所指。