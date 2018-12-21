Dr.東：父患癌離世　IVE生悟出健康菜式獲獎

癌無情，家有愛，十八歲那年，肝癌將至親帶走，卻令一位少女領悟到癌症病人需要，從而開始鑽研健康與色香味俱備菜式。現任職食物及營養師助理的陳嘉玉自細會烹飪，父親當年被診斷患後期肝癌，食欲轉差，她就為爸爸準備湯水。到父親離世，她升讀應用營養學高級文憑，學到不同食物營養成分，受爸爸患癌經歷啟發下，決心為癌友設計營養菜式，最近更在一項烹飪比賽中奪得冠軍。



嘉玉來自傳統家庭，其父覺得女生要「入得廚房」，令她自小已會烹飪，更為家人煮大餐。然而她十八歲時，父親確診後期肝癌，當時仍是中學生的她為爸爸準備湯水，為他補充營養。父親最終不敵癌魔離世，嘉玉亦升讀了香港專業教育學院高級文憑課程，今年八月參與「第八屆健康飲食設計烹飪比賽(學生組)」，為癌症病人建議菜式。



比賽要求參加者以本地雞為主要食材，並需以明火烹調。嘉玉憑兩道「日式十蔬養生沙律」及「舞茸皇帝飯」勝出，菜式全部含有豐富營養，足以補充癌症病患所需能量。當中，「日式十蔬養生沙律」包含番茄、菠菜、大啡菇、鷹嘴豆和牛油果等十種材料，含豐富鐵質、蛋白質和膳食纖維，加入多款果仁後，口感更豐富。「舞茸皇帝飯」則將舞茸菇、蟲草花、冬菇等加入藜麥飯，含鐵質、抗氧化物和多種維他命。



嘉玉指，父親生前喜歡各種美食，但抗癌時因吞嚥困難，曾慨嘆「食唔到嘢，冇乜意義！」故她構思上述兩款菜式時會盡量將食材切細，使更易咀嚼。她就讀營養學課程期間吸收了不少營養知識，了解到白粥和湯水不足以維持病人一日所需能量，因此其設計的菜式食材豐富，又盡量少用調味料，保留食物原味，令味道更有層次，使癌症進食不再一定是淡而無味。



高級文憑畢業後，嘉玉再升讀食物科學及營養學士銜接課程，畢業後現於私家醫院任職食物及營養師助理，為病人準備營養素和協助營養師工作，更計劃未來負笈海外以考取營養師資格。





兩款獲獎健康菜式



●日式十蔬養生沙津



雞胸肉160克、山藥50克、荷蘭蕃茄8粒、菠菜100克、大啡菇1隻、鷹嘴豆30克、牛油果40克、白桑莓15克、果仁10克、黑芝麻5克、黑藜麥30克、日式低脂麻醬2湯匙及檸檬汁1茶匙



烹調方法

1. 將菠菜和山藥灼熟，用滾水過冷河

2. 蒸熟鷹嘴豆，混入適量鹽、黑椒及香草調味，用180度焗約10分鐘

3. 將果仁與黑芝麻打碎

4. 黑藜麥加入適量水煮熟

5. 雞胸醃好後慢火煎至全熟切片

6. 雞胸肉伴入其他材料混合麻醬完成





●舞茸皇帝飯



雞脾肉3塊、黑藜麥50克、白米140克、南瓜100克、冬菇5隻、蟲草花3克、舞茸菇3克及蒜頭3粒。調味料包括適量鹽、麻油及香草，以及紹興酒1湯匙、豉油1湯匙及蒜頭1粒



烹調方法

1. 鹽醃雞脾肉約20分鐘，用蒜蓉等材料醃過夜

2. 將白米和藜麥洗淨，加入適當水分煮熟

3. 南瓜洗淨，去皮去核，切薄，蒸約10至15分鐘，切成小粒，備用

4. 將冬菇、蟲草花、舞茸菇用水浸軟，然後切幼絲

5. 起鑊，爆香蒜頭，加入蟲草花、冬菇、舞茸菇略炒至香後加入南瓜粒輕伴入藜麥飯內

6. 把醃好雞脾肉去骨煎香後放進焗爐，以190度烤焗約20分鐘，轉為210度再焗3至4分鐘





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