旅客攜違禁品被捕平均每日1宗　伸縮警棍增幅大

每日平均一名旅客因攜帶違禁品在機場被捕，其中牽涉伸縮警棍較去年全年增逾七成。警方指伸縮警棍價格下跌，鄰近地區數十港元有交易，不少旅客買來自衞，但無意識到不可以帶來港。至於電槍，除鬚刨型、唇膏型，最近更發現仿USB型電槍。另有人會在海外合法玩槍後把彈殼帶走留念，來港及轉機時便墮入法網。



機場警區今年首十一月錄得整體罪案六百四十二宗，去年全年則有六百九十八宗，旅客涉及違禁物品案有三百卅九宗，每月接近卅一宗，佔機場整體罪案近五成三。當中有一百五十四宗牽涉伸縮警棍，多於去年全年的八十九宗。機場警區情報及支援組督察鄭紫妍指，涉伸縮警棍被捕人士大多是旅客，包括六成為過境旅客，涉廿六個不同國籍，他們八成三是在內地或鄰近國家，如菲律賓、台灣、泰國、印度及美國等地購買。



警方上述期間接獲一百卅八宗涉電槍個案，本月中旬就檢獲四支新款仿USB型電槍，一名印度人在內地以每支五十人民幣(約五十六港元)購買用作自衞及送禮，經陸路口岸來港，乘飛機回國前被捕。至於彈藥案有十八宗，多是在槍彈合法的國家購買，或在當地進行射擊運動後，把一、兩粒子彈、彈殼或用彈殼砌的模型帶走留念，惟因彈殼在港屬違禁品，來港及轉機便被捕。



她又指，不少旅客，特別是過境旅客，不知該等違禁品不可進境，但指即使是過境旅客的行李，香港百分百會做安檢，如發現必定拘捕及帶上法庭，縱大部分會判罰款，但涉事者將難以乘坐原定航班，甚至因而滯港數天，故提醒市民及旅客留意香港相關規定。