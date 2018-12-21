機艙盜竊案飆70%　偷天換日盜財短途機唔放過

聖誕新年是外遊旺季，市民乘坐飛機時需慎防「機艙老鼠」，機場警區今年首十一個月錄得十二宗機艙盜竊案，較去年增逾七成。有竊賊偷走他人放在行李架上一疊總值四萬五千港元的美金後，「偷天換日」塞進一疊值兩千七百港元的利比亞幣，以減被識破機會。而單一損失最大的機艙竊案，受害人被盜總值五萬五千港元現金及金飾。警方指以往竊賊通常趁中、長途機犯案，但今年則有在短途機發生，提醒市民乘飛機時貴重財物應跟身。



今年首十一個月，機場警區錄得俗稱「機艙老鼠」的機艙盜竊案有十二宗，拘捕七人，年齡介乎卅七至五十歲，全部是內地人。機場警區情報及支援組偵緝督察鄭紫妍受訪時稱，他們會在航機起飛前，假裝在行李架擺放行李，並通常坐於近通道座位，趁機艙暗燈，特別是夜機，乘客離開座位或睡着時作案。期間，他們會離開座位，打開行李架再翻開不同乘客的行李，盜竊現金及貴重財物，例如珠寶、手錶及手機等。



機艙老鼠多會選擇中、長途的航班作案，但鄭指今年十二宗案件涉及的航機有由中東或其他東南亞國家來港，更發現其中一宗有竊賊在短航程的航班出現，該個案發生於今年九月，賊人在由新加坡飛返香港的短途機上，偷竊一名新加坡人放在行李架一個背囊內的銀包，內有二千港元、四千新加坡元現金及兩張信用卡。



另外，今年七月有賊人在從土耳其來港的航班上，偷去一名卅八歲阿爾及利亞人放在行李架上的袋中約五千八百美元現金，竊賊更把一疊面值十元、總值四百八十元的利比亞幣塞回袋中以作掩飾，據知受害人離開航機後未幾才發現，犯人已逃之夭夭。過往曾有竊賊偷去一疊一百美元後，將一疊一美元放回乘客銀包內作掩飾。雖然今年警方拘捕的機艙老鼠均為內地人，但鄭指出，其實東南亞、歐美等全世界不同國籍的人，都有可能是機艙老鼠，而警方會把機艙老鼠全數交由區域法院審理，以往定罪個案判刑約十至十五個月不等。



為防止有關罪行，警方與航空業界、機管局及機場保安公司等有保持情報交流及定期安排講座，事實上，上月有兩宗案件就是由航班上的機組人員，留意到有機艙老鼠犯案而偵破。警方提醒乘搭飛機的市民，貴重財物應跟身、行李鎖好，保持警惕，不時檢查財物，需要時及早向機組人員求助或報警。