東方日報A1：小學同窗各有家室　半世紀重遇陷苦戀

相識半世紀的一對小學同窗男女，婚後各有自己家室，惟三年前在聚會中重遇，之後定期見面燃起愛火，奈何男已婚女已嫁，無奈背對家人譜出一段婚外情。詎料疑因苦戀東窗事發，兩人壓力爆煲下，至前日各自離家，一起租住灣仔一間酒店。女方昨凌晨在Fb留言「六十歲無憾，有你陪我走」及將頭像更改成二人合照後，疑雙雙仰藥自殺殉情，最後男死女獲救。警方在現場發現烈酒、安眠藥盒及牛肉刀等，並檢獲兩封女事主的遺書，案件循自殺協定方向調查，交重案組跟進。



男死者朱偉坤（六十二歲），為老字號涼果店么鳳第三代傳人的大舅父，負責管理倉務。女事主姓張（五十九歲），兩人為小學同學，畢業後各奔前程，各有自己家庭和事業。約三年前兩人在朋友聚會中再遇，緬懷往事言談甚歡，雙方交換聯絡方法後，一直保持聯絡且定期見面，又一起出席包括校友等聚會。



據了解，由於彼此志趣相投，每次見面都有說不完的話題，二人不自覺間已「愈走愈埋」，由當初的互有好感變成互生情愫，無論聯絡及見面次數都愈趨緊密，不時出雙入對遊山玩水，關係亦變得「非比尋常」，儘管男的已為人夫，女的已為人妻，但在情感戰勝理性下，最終背對家人發展出一段婚外情。去年，張更在男方任職的公司工作，至今年六月才離職退休。



消息指，無論對校友、同事及親友，二人均嘗試隱瞞這段認為「愛得太遲」的婚外情，奈何紙包不住火，疑因這段戀情最近遭家人揭破，二人又對這段「沒有結果的感情」難捨難離，在面對巨大壓力下，有人疑不堪情緒困擾，提議一起自殺殉情。至前晚，二人各自離家，一起租住灣仔道二○九號利景酒店房間，同晚女方家人見張失聯，憂慮她安危亦報警求助。



昨日凌晨二時許，張在Facebook上載兩幅與朱的合照，並在一幅早前已上載的自拍照上，留下「六十歲無憾，有你陪我走」的字句，其後便杳無音信。至昨晨十時許，有酒店職員發現二人昏迷倒臥房間內，慌忙報警求助。警方及救護員接報趕至，經檢驗後證實朱已經死亡，張昏迷送院，經搶救後回復清醒但情況嚴重。



警方封鎖現場調查，在房內發現一個約五十粒裝、已食完的安眠藥盒，同時有數支烈酒，一杯似混合了酒類和不同飲料的不知名啡色液體，另在洗手間發現消毒藥水、漂白水，抽屜內有一把未開封的牛肉刀。同時，房間內有兩封遺書，初步相信是女事主撰寫，內容大致透露生活不快，生無可戀有輕生念頭，並交代了包括死後財產分配等安排。



警方表示，現場無發現打鬥或被搜掠痕迹，男死者身上無明顯傷痕，死因有待驗屍確認，案件暫列屍體發現，交灣仔警區重案組跟進，將循自殺協定的方向調查，但亦不排除其他可能性，女事主暫未能錄取口供。昨傍晚六時許，張的丈夫到醫院了解，神情哀傷不時以紙巾拭淚，由於警方仍在調查張在案中的角色，故他未被允許探望妻子。