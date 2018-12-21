探射燈：年宵垃圾　民間自發循環再用

大型活動垃圾量驚人，單單是每年的維園年宵，完場時垃圾近百公噸，場內設置回收箱塞爆不能回收的廢物，亦有大量有用物品被棄置於場內。政府安排承辦商到場收集部分未售出花卉及盆栽，亦有民間團體自發到場回收有用物資，實行循環再用。



15個年宵市場在今年農曆年初一清晨5時許陸續完結，遺下共330公噸垃圾，最大型的維園年宵佔總數30%。現場遺留賣剩貨品、攤檔桌椅、花盆及冰箱等，更有檔主遺棄整個帳篷。食環署與環保署合作，安排承辦商回收竹枝及木卡板以及未能售出的桃花，轉交由非政府機構再作處理。



民間團體「自然脈絡」連續5年自發到場回收，自然教育主任丁啟志表示，過去於行動中均收到不少新簇簇的物資，該團體會收集並轉贈。丁又指曾看見全新的帳篷被棄置，認為是商戶衡量成本後作出的決定，他建議商戶可「先租後買」減少浪費。丁又認為政府在推行環保政策初期應多作宣傳教育，避免大眾對新政策無所適從，亦可考慮在將來，於攤檔投標階段加入相關條款，以增強減廢成效。

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