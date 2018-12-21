探射燈：書展設書籍回收　四分一送堆填區

每年一度書展也是《大型活動減廢指南》目標之一，貿發局隨即增設辣招並推行「捐書計劃」，邀請慈善機構到場收集書籍減少浪費。不過，當中有不少遭破壞書本或過期雜誌，近4分1書籍最後仍要運往堆填區。



東網在2015年曾揭發書展參展商丟書無數，棄置大量賣剩新書。貿發局自2016年起呼籲書商把書籍轉贈慈善機構，並規定參展書商一旦被發現棄置書籍或紙皮，可被扣除保證金，亦可能被要求於往後的書展額外繳付保證金、押後選擇攤位次序，甚至取消參展資格。今年書展有書商已表明拒絕回收，亦有參展商批評回收站距離太遠，有參展商捐贈的書本為過期刊物，不少封面或內頁更被𠝹爛，原打算義賣的慈善團體得物無所用，只能送往回收。



綠惜地球環境倡議總監朱漢強坦言相關指南沒有強制作用，難以一步到位，不過認為在實行辣招同時，政府應做好守門角色，並檢討其成效。「如果你見到違規嘅書商，（經懲罰後）下年真係做好咗，或者有人入唔到場，咪可以證明帶到阻嚇性，但如果佢哋全部入番場，咪即係罰則可能太低，咁就可以考慮加辣。」

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