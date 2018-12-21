探射燈：狂棄餐具無罰則　工展會減廢齋噏

工展會進行得如火如荼，主辦機構雖已承諾參考環保署《大型活動減廢指南》，惟場內即棄餐具消耗量依然極高，有清潔工指每行攤檔2小時已塞爆2大桶垃圾；多個回收箱變垃圾箱；場內飲水機形同虛設。環保人士批評相關指南沒有罰則，成效有限。



在場內美食廣場，半小時內已有逾30人棄置餐具，清潔工指2小時內清理最少2大桶垃圾。按指南建議，主辦機構應在垃圾桶附近設置回收桶，同時安排人手指導市民正確做法。但現場回收桶未貼上指示，亦沒有工作人員從旁協助，內裏塞滿普通垃圾。



「試食全部唔係紙杯就係膠杯，就咁試個蜜糖都用咗12隻膠匙羹。」主辦機構公布部分參展商會為自備餐具人士提供優惠，但市民關先生指光顧的小食攤檔均以竹籤及「發泡膠兜」盛載食物，坦言沒有聽聞相關優惠。



金茶王為提供自攜餐具優惠的參展商，負責人黃嘉卉承認，使用優惠人數極少，他又指減塑只會增加成本，希望顧客可自備餐具，「我哋惟有幫啲客篤埋檸檬，咁佢哋就可以唔使飲筒都飲到。」



指南中提到主辦商能藉提供飲水站，減少即棄容器及餐具用量。惟全場只有2部飲水機，並本屬維園所有，只能在約50米外找到指示，1個位於洗手間附近，被欄杆半遮擋，另1個則被發電機房包圍，飲水時會撞到牆壁。



環保觸覺義務總幹事譚凱邦批評，場內回收站形同虛設，建議主辦單位按照指南安排人手協助回收，回收商亦不能處理混雜大量垃圾的回收物品，最終只能送往堆填區。他又指出，現時指南屬鼓勵性質，即使簽署後沒有跟隨亦不會有任何罰則，只能靠主辦機構自律。



立法會議員郭家麒直斥，政府於減廢方面「完全冇盡過責任」，雖有提供指南卻無實際措施，認為應透過大型展覽減廢行動向大眾宣揚環保意識。



香港中華廠商聯合會發言人表示，已承諾參考相關指南，場內開放維園2組自助飲水機，設置約140個垃圾桶、12組三色回收桶，但承認沒有安排工作人員教育回收正確方法。同時，已於詢問處提供可重用的摺疊式餐盒售賣服務，鼓勵市民減少使用即棄物品。



環保署發言人表示，「大型活動減廢承諾」為自願及鼓勵性質，該署會繼續與工展會及其他活動主辦機構聯繫，提供減廢資訊及支援，協助活動主辦單位採用更多減廢措施。



----------------------



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！



立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj

