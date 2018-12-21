你要知：湯圓易爆又黐底？4大竅門煮出完美湯圓

明天就是冬至了，許多人都會吃上一碗湯圓，代表這一年圓滿度過。但湯圓要怎麼煮，卻把不少人給難倒了。看着別人碗裏粒粒分明的湯圓，你心裏大概很羨慕又很好奇，為甚麼湯圓不會爆開？又不會黏在一起？煮湯圓究竟有甚麼秘訣？不如由米芝蓮推介甜品店師傅教授煮湯圓秘技！



湯圓不破之謎



「一定要水滾先至落湯圓，凍水放落去一定會黐底。」米芝蓮推介甜品店的招老闆說，煮湯圓最主要是控制水溫，水夠熱，湯圓才不會爆，也不會沉底和黏在一起，「但唔使再落凍水，總之煲滾水後直接落湯圓，唔使解凍，之後冚蓋。湯圓浮面後，發脹少少，大概十分之零點五，就可以撈起了。」



揀薑有學問



湯圓糖水要美味，薑就是關鍵。「其實一碗薑糖水的成本比湯圓更高。」招說，「煮薑糖水，一定要用小黃薑，用其他薑會淨係得個辣味，一啲都唔香。」一般人會將薑直接放水熬製，不過如果想提升美味，亦有竅門。可將小黃薑和合適比例的水放到攪拌機中攪拌，薑和水的比例因人而異，想辣點就下三分之一的水，若想沒有那麼辣就可以一半一半。攪拌後用濾袋隔渣，再加水到薑水中熬製，煮的時候就要放入片糖，然後一直攪拌致水滾，避免片糖沾在鍋底。



「點水」係彈牙秘訣？



網傳在湯圓撈起前要進行「點水」，即是倒一碗冷水下去，煮大概10秒再關火，這樣能夠增加湯圓表皮的韌度，令湯圓更加彈牙，這個說法到底是不是真的？招就認為沒有關係，「湯圓彈唔彈同點煮冇關係，係睇落粉嘅時候，你落得多糯米粉，就會黏口黏牙。你唔落糯米粉，佢就冇咁腍，仲要加埋澄麵（無筋麵粉），兩種溝埋一齊。」所以如果想煮一碗啱自己口味的彈牙湯圓，還是自己動手吧！



湯圓都要新鮮



很多人以為湯圓可以長時間放入雪櫃，可以隨時食用，原來湯圓都講求新鮮。招解釋，如其他食材一樣，愈新鮮愈好，雪得太久麵粉變硬，煮的時候容易爆，新鮮的湯圓煮出來則圓圓滿滿。所以大家如果可以，記得要買新鮮的湯圓啦！