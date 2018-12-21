僱主稱願談判發特惠金　禾輋邨外判清潔工暫緩罷工

沙田禾輋邨外判屋邨清潔工因不滿僱主不支付遣散費，原定今早(21日)7時半發動罷工，由於僱主民順清潔公司向30多名受影響員工表明，將會在9時半與他們開會談判，工友及工會決定暫緩罷工。



清潔工人職工會組織幹事胡美蓮稱，工友們原計劃今早7時到禾輋邨打卡後隨即罷工，但民順代表在7時許，逐一游說工友先開工，並承諾願在早上9時半於禾輋邨房屋署辦事處與他們協商特惠金(即遣散費)安排，勞工處代表將主持會議，房屋署代表亦會列席。



胡批評，民順不肯向工友發放遣散費，只願考慮發放「特惠金」，並試圖以調職之名逃避支付遣散費責任，認為民順不負責任。



約20名工友及工會成員在開會前舉起標語，高叫「調職無理，我要遣散費」的口號。胡表示，民順仍然拒絕工會列席會議，故工人會先與工會開會，接着再會見僱主及勞工處代表。



胡指暫未知民順的特惠金方案詳情如何：「究竟只係(遣散費)改個名？還是比遣散費低好多？」她認為，民順對僱員態度未有太大轉變，仍不承認員工約滿應支付遣散費，但怯於工人的工業行動才願意談判。她又指如最後勞資雙方無法達成共識，要再商議決定下一步行動。對於民順拒絕工會陪同工人談判，胡感到氣憤，認為公司歧視工會。