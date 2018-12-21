運房局證多2個螺絲帽不合格　最短扭入得6毫米

因應沙中線紅磡站擴建工程爆出連串削筋醜聞，港鐵上周開始鑿開石屎檢驗，首批鑿開的鋼筋發現最少有3支鋼筋螺絲帽不合格。立法會鐵路事宜小組委員會成員陳淑莊今早(21日)出席電台節目時表示，收到消息指最新開鑿的兩個地點螺絲帽同樣不合格，螺絲頭扭入螺絲帽的長度只有31毫米及6毫米，與44毫米的標準差距甚遠。



運輸及房屋局今午發稿證實，再有兩個檢測的螺絲帽不合格，其中一個樣本扭入螺絲帽的長度實際為31.61毫米，外露扭紋數目為1至2個；另一個樣本扭入螺絲帽的長度實際為6.22毫米，外露扭紋數目為8至9個。兩個樣本均採自東西走廊B區月台層板近東面連續牆頂部。



運房局續指，根據螺絲帽供應商資料，正確安裝螺絲頭的準則為螺絲頭最多外露兩個扭紋，及螺絲頭扭入螺絲帽的長度至少需要有40毫米。而港鐵使用「陣列式超音波檢測方法」，以確認螺絲頭扭入螺絲帽的長度，而測試容許的量度差距為3毫米，故若儀器量度的讀數少於37毫米會被視作不達標。



另外，消息人士透露，沙中線紅磡站獨立調查委員會對於日前媒體率先踢爆紅磡站開鑿工作有至少3支鋼筋不合格一事大為震怒，不滿委員會被蒙在鼓裡，勒令港鐵每日均需就開鑿工作最新進度向委員會呈交報告。消息人士又指，港鐵於今日凌晨零時多才向委員會呈交報告，確認再有兩支鋼筋螺絲帽未達標，不過港鐵拒絕向委員會呈交有關相片，故未能判斷不合格鋼筋是否有被剪短。