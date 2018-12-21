綠置居麗翠苑派表　市民碰運氣：冇屋唔敢諗結婚

綠置居恒常化後首個項目長沙灣麗翠苑今日(21日)起派發申請表。位於觀塘建生廣場的新設綠置居售樓處未開門便有約20人排隊領表，有申請者直言為了成家立室而前來碰運氣，表示「冇屋就唔敢諗結婚！」



排頭位的李先生早上7時已到場排隊，他現與媽媽同住公屋300呎單位，期望抽到綠置居大單位後就結婚，「有屋就有計劃結婚，冇屋就冇計劃！」不過他直言，早前未抽中的居屋綠表申請會「自動過檔」至今次綠置居申請，令他有更多競爭對手，故沒有太大信心抽到單位，「今次都係好似居屋咁嘅六合彩大抽獎」。



黃太一家三口現居於沙田300呎單位逾30年，黃太表示被麗翠苑位置條件所吸引，「屋苑交通方便，又鄰近港鐵站、街市、泳池」。她坦言目前沒有能力買私樓，期望抽中綠置居與媳婦同住，互相照顧。



葉女士結婚近10年，直言一直因居住的公屋單位太細，不計劃生育。但她今次見到綠置居價錢「從來冇試過咁抵」期望成功申請大單位，展開生育計劃，「到時可以間多一間BB房！」



謝女士指晨早就由屯門出發至觀塘攞表，她直言為了更大的居所而不計辛苦，「為咗買樓幾辛苦都要去，香港地居住問題咁嚴峻！」



另外，有申請者不清楚若抽到綠置居就要交還公屋單位，李太得悉後稱不敢申請，「本身以為自己抽到就可以比間屋個仔住，自己繼續住公屋，依家就唔敢考慮。」



售樓處除了展示各單位間隔的模型，亦設5個查詢櫃位。根據麗翠苑售樓資料簡介，屋苑內設有幼稚園、籃球場、羽毛球場、以及多個公用遊樂區。