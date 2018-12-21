酒店命案：女事主仍留醫　探員抵殮房取證

灣仔利景酒店男女疑苦戀服藥致男死女昏迷，其中59歲姓張女事主今日(21日)仍然留醫內科病房，情況嚴重。62歲男死者朱偉坤的親友，今早9時許，抵西環公眾殮房辦理認屍手續，逗留約1個小時黯然離去。重案探員今早亦到殮房取證。



悲劇中的男女事主各有自己家室，三年前在小學同學聚會中重遇，由於彼此志趣相投，互生情愫，譜出一段婚外情。朱為涼果零食老字號么鳳的家族成員，負責管理倉務，去年，張女更在男方的安排下到其公司工作，至今年六月張女才離職退休，男事主愛得低調，從未在社交媒體中，發布過與女事主的合照，在舊同學及親友眼中，他與張女的關係近乎無迹可尋。相反，張女不時上載兩人出席聚會的照片。



直至近日，兩人的苦戀因東窗事發致壓力爆煲，至前日(19日)各自離家，一起租住灣仔一間酒店。女方昨凌晨(20日)在Fb留言「六十歲無憾，有你陪我走」及將頭像更改成二人合照後，疑雙雙仰藥自殺殉情，至昨晨(20日)10時許被酒店職員揭發，最後男死女獲救。警方在現場發現烈酒、安眠藥盒及牛肉刀等，並檢獲兩封女事主的遺書，案件循自殺協定方向調查，交重案組跟進。

