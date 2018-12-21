內地豬瘟蔓延　港業界倡屠場分開處理中港豬

內地非洲豬瘟疫情蔓延至廣東珠海，香港豬肉行總商會理事長許偉堅今早(21日)在電台節目表示，內地供港豬肉需經七重檢驗，合格才能供應到肉檔，強調市民買到的豬肉百分百安全。他指，香港有兩個屠場，共同處理內地和本地的豬隻，為安全起見，業界認同可在兩個屠場分別處理內地和本地豬。



香港禽畜業聯會會長譚國柱則表示，政府未有明確指引，處理本地豬場若出現非洲豬瘟的情況。他認為，香港地方細，豬場之間非常接近，若參考內地做法，撲殺3公里內所有豬隻，情況會很驚人。



食安專員何玉賢指，過去數星期未在香港屠房發現非洲豬瘟，食環署和局方正與業界商討分開屠宰兩地豬肉，但仍有少許分歧。他強調，非洲豬瘟不會傳染人類，市民徹底煮熟進食便不用擔心。他解釋，屠房若有豬隻發病，只撲殺受感染的豬，同一屠房的其他豬不會受影響，因非洲豬瘟潛伏期是3日，其他豬隻發病機會不高。



漁護署助理署長薛漢宗表示，政府對殺豬賠償已有計劃，金額會參考現時豬隻價錢，預計聖誕前會與豬農商討，稍後有定案。他表示，香港爆發非洲豬瘟的風險屬中度，已指示豬場加強消毒和加強屠場檢驗，並修訂發牌條件不容許豬場使用廚餘做飼料。



薛重申，若豬場出現懷疑感染，當局會進行化驗，期間涉事豬場3公里範圍內的豬隻不得流出市場，直至化驗結果證實呈陰性為止，如結果呈陽性會撲殺涉事豬場內所有豬隻，但3公里內的豬隻毋須撲殺。薛解釋，香港地方較細，亦無散養家畜情況，而每個農場皆須領牌，受到當局監控，認為毋須撲殺無受感染的豬隻。