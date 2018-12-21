英駐港總領館派員赴菲泰等地　探持BNO囚犯

4名港人早前在菲律賓被判藏毒罪成囚終身，事件引起國際關注。英國政府網站周四(20日)報道，英國駐港總領事館完成每年探訪在泰國、印尼、菲律賓及台灣等地持英國國民(海外)護照(即BNO)囚犯的工作，亦曾到4名港人服刑的菲律賓懲教局New Bilibid Prison。



報道指，今年英國駐香港總領事館職員與英國駐泰國、印尼和菲律賓的領事館人員，及英國在台辦事處合作，安排聯合領事探視。領事館懂粵語職員先後與40名囚犯會面，討論關注的事項，職員傳遞囚犯在港家人的訊息及派發當地華文雜誌，如拘留設施在較英國或香港落後的地方，領事館職員可在探視中檢視囚犯的健康和福利。報道上載兩張照片，領事人員曾到菲律賓New Bilibid Prison及泰國曼谷孔普雷中央監獄(Klong Prem Central Prison)。



該報道又指，BNO持有人在香港、澳門及內地和英國以外地區旅遊，有權獲得英國政府的領事服務，持有人可要求向全球228個英國代表團申請領事服務，包括協助護照丟失、被盜、損壞或逾期的持有人重發護照，又承諾英國領事館職員每年至少一次探訪或聯繫正在海外被拘留的BNO持有人。