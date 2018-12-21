廖長江空降任貪污問題諮詢委員會主席

政府今日(21日)宣布，特首委任及再度委任4個廉政公署諮詢委員會，即貪污問題諮詢委員會、審查貪污舉報諮詢委員會、防止貪污諮詢委員會和社區關係市民諮詢委員會，以及廉政公署事宜投訴委員會的成員。有關任期均由2019年1月1日起生效，為期兩年。



特首委任行政會議成員兼立法會議員廖長江，為貪污問題諮詢委員會的新主席，代替現任主席周松崗，並委任香港中華廠商聯合會轄下青年委員會名譽主席周雯玲為該會的新成員。



其餘3個諮詢委員會的新成員包括前立法局/立法會議員何敏嘉、資深大律師林定國、規管強制性公積金中介人程序覆檢委員會袁淑琴、國際會計師行合夥人胡立基、擔任多個諮詢委員會成員的陳浩庭、創意智優計劃審核委員會成員許迅、油尖旺區議會主席葉傲冬、香港稅務學會副會長吳錦華、出口公司董事總經理彭穎生、特許金融分析師協會成員董一岳，以及荃灣區議會副主席黃偉傑。



另外，行政長官委任資深大律師黃佩琪，以及香港交易及結算所有限公司獨立非執行董事姚建華，為廉政公署事宜投訴委員會的新成員。