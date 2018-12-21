大腸癌篩查計劃推次階段　元旦起擴至56至75歲居民

衞生署明年1月1日起推行第2階段大腸癌篩查計劃，覆蓋範圍擴展至56至75歲的香港居民，合資格人士可約見參與計劃醫生進行大便免疫化學測試，每次可獲政府資助280港元，若化驗結果呈陽性，將被轉介接受大腸鏡檢查，如需切除瘜肉，可獲資助8500港元，沒有切除瘜肉亦可獲資助7800港元。專科醫生提供指定大腸鏡檢查服務時，可向參加者收取額外不超過1000港元的費用。



大腸癌篩查計劃於今年8月6日推出，分三階段進行，首批參加者覆蓋61至75歲人士，而第3階段會進一步擴展至50至75歲人士，詳情有待衞生署公布。



有關首階段篩查結果，截至今年9月30日，在交回大便樣本得出測試結果的參加者中，有12,117人(約13%)結果呈陽性。在已進行大腸鏡檢查服務參加者中，有6689人(約69%)有大腸腺瘤，643人(約6.6%)有大腸癌。據初步分析，在計劃下篩查出有大腸癌的458宗個案中，約60%屬較早期，治愈率相對較高。



署方認為，計劃印證了適時接受篩查的重要性，有助找出高危人士，及早醫治。