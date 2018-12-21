調查指七大快餐店待遇差　麥當勞最低時薪僅$36

飲食及酒店業職工總會今年5至10月調查了香港7間連鎖快餐店，包括KFC、麥當勞、大家樂、大快活、美心快餐、必勝客(PizzaHut)及吉野家的工資狀況，結果發現各店賺取巨額盈利，員工卻未有分享成果，只給予員工最低工資的情況嚴重。



該會訪問上述快餐店共7、80間分店約200名員工，KFC員工平均時薪38至40港元、大快活42港元、麥當勞36至38港元、美心及吉野家40港元、大家樂43港元及必勝客42至45港元。



該會指，數間快餐店引入自助點餐機取代人手落單，變相縮減人手，有麥當勞工友反映工作量不變下，人手由10人減至7人，又指該店以「時薪兼職」方式聘用部分員工，但工時跟全職無異。工會要求各公司與員工分享經濟成果、負起應有社會責任，調高薪酬，向員工支付足以養家的每小時55港元「生活工資」。



因應麥當勞是快餐行業最低薪，他們今日(21日)到金鐘海富中心麥當勞示威，呼叫「麥記年年賺，工資不肯加」、「低薪點養家，支付生活工資」等口號，又把標語及請願信貼在該店門外，並在門外派發單張。東網已向麥當勞查詢，正等候回覆。