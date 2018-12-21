非洲豬瘟傳播途徑廣　學者倡打擊走私豬肉及豬製品

非洲豬瘟疫情在內地肆虐，隨時蔓延至香港。香港城市大學動物醫學及生命科學院副院長(研究)兼健康一體化講座教授Dirk Pfeiffer表示，非洲豬瘟與其他動物疫病不同在於該病毒可長時間活於自然環境，可抵禦高低溫，故可透過豬肉製品、廚餘，豬隻分泌物及排泄物，在豬隻之間傳播病毒。因此香港應全面禁止香港豬場用廚餘餵豬之餘，港府也必須採取更有效措施，阻截走私豬肉及豬肉製品。



Dirk Pfeiffer強調，現時有足夠科學證據證明非洲豬瘟不會傳人，會變種成傳人病毒的可能性也極低，但會豬傳豬。臨近農曆新年，各地豬肉需求上升，豬肉的進口活動更頻繁，料病毒可更快蔓延至全國各地，甚至擴散至鄰近國家。要控制非洲豬瘟不容易，因病毒目前沒有有效的預防疫苗。



要預防非洲豬瘟攻港，Dirk Pfeiffer認為很靠香港豬場警惕，他提醒本地豬場如發現有懷疑感染非洲豬瘟個案，須即時通報相關政府部門。政府亦應確保所有向香港供應豬肉的內地豬場，均沒有出現非洲豬瘟個案，要求有關豬場採取更嚴格的生物安全防護措施，包括定期進行病毒檢測。



被問到政府目前的防禦措施是否充足，他認為政府已在一直跟進疫情，採取適當措施。對於台灣亦有全面禁止內地豬肉及豬肉製品進口，香港應否跟隨，Dirk Pfeiffer認為，政府應適度反應，全禁未必是最有效，因全禁亦有可能令豬肉價格急升。他指，目前非正常途徑入口的豬肉檢控數目，相信只是冰山一角，故阻截走私豬肉很重要。