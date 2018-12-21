男子涉無牌管有槍械配件　化驗需時押明年4月訊

警方早前接獲通知指一批抵港包裹藏有懷疑槍械組件，O記聯同其他刑偵人員突擊搜查荃灣、西貢及西環等地點後，拘捕3名本地男子，檢獲19支懷疑槍械、逾百件懷疑槍械配件、逾2000發懷疑子彈，以及懷疑雷管和引信管。其中在荃灣一個迷你倉檢獲的懷疑槍械部件，警方初步鑑定是真槍部件，遂控告一名聲稱從事網上買賣野戰遊戲器材的被捕男子一項「無牌管有槍械」罪。



案件今(21日)在西九龍法院再訊，被告陳雋傑暫毋須答辯，裁判官將案件押後至明年4月24日再訊，以待化驗涉案槍械配件，被告續准保釋。



控方今申請將案件押後4個月，指本案牽涉108件槍械配件以包裹從歐洲送抵香港，被告涉嫌將配件放進迷李倉，並在被捕前曾透過電話聯繫其他人。後來警方追查下成功在西貢拘捕另一人，檢獲大批懷疑槍械配件。控方指，由於香港的軍械專家人數少，故兩案皆需要長時間作檢驗及撰寫報告。



辯方回應時指，牽涉本案被告的槍械配件並不能組成有效槍械。裁判官一度建議被告提供有關文件，證明配件來源及是否屬於槍械配件，「否則4個月逐件驗，都唔知驗唔驗得晒」，惟最終辯方表示交由警方慢慢調查。