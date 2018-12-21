涉誘夫婦多畀1500萬購3單位　地產公司董事被控欺詐

經營兩間地產代理公司的男董事，代一對夫婦洽購兩個單位時，涉隱暪物業的實際售價，意圖誘使兩人多付約1500萬港元，因而被控兩項欺詐罪。案件今(21日)在屯門法院提訊，毋須答辯，押後至明年1月10日於區院審理，期間准他繼續保釋，但不可騷擾證人。



31歲被告蟻樂祺報稱商人，據了解他透過一間公司持有愉欣投資有限公司的股份。控罪指他於2014年10月12日至11月21日期間，向譚玉貞和其夫何鏡榮訛稱，賣方以3200萬港元出售天水圍嘉湖山莊一商業項目單位，又在愉欣與賣方訂立臨時買賣協議後，無向兩人披露他擁有愉欣實質權益，以及賣方其實是以1900萬港元出售物業，意圖誘使兩人以2856萬港元向愉欣購買該物業，誘使兩人多付逾950萬港元。



另一罪則指被告於2014年12月19日至23日，沒有向該夫婦披露賣家以約2600萬港元出售九龍青山道工廠大廈一個包括兩單位的物業，意圖詐騙而誘使該夫婦以逾3142萬港元購買該物業，令兩人在交易中多付了逾540萬港元。



辯方透露，被告和事主正進行民事訴訟，被告的律師或會與事主有書信來往，但會確保不會騷擾證人。