轉揸的士期間違例被迫令退休　停職督察提覆核

曾被控毆打女友及以欺詐手法續居警察宿舍，但最終都獲判無罪的高級督察劉承聰，指警隊在他脫罪後，以他觸犯輕微交通罪行而命令他強制退休。劉昨日(21日)親撰申請書，入稟高院申請司法覆核，要求撤銷有關決定，並將他復職。



申請人劉承聰表示，他因在2012年2月被指毆打女友而遭停職停薪，至2015年獲恢復發薪。在停薪期間他獲批准當的士司機維持生計。2016年底他又被指控欺詐，於2017年3月起再被停薪。警隊更同時以他在2014年當的士司機期間，曾觸犯不遵守交通燈號後拒絕提供資料罪被罰款為由，命令他強制退休。至今年9月警務處長就此決定作出最終命令，他遂在處長命令後的3個月限期內提出今次覆核。



申請人表示，《警隊條例》關於停薪條文，只適用於違反「刑事罪行」情況。雖然條例並無就「刑事罪行」落下定義，但申請人認為他的情況只屬違反交通規則，不應視為刑事罪，所以命令他停薪及退休均無法律依據。此外，申請人翻查警隊資料，發現由2010至2016年間，從無警務人員因違法或違反交通規例被令退休，故處長針對他的命令是違反他的合理期望和不合比例。而且處長亦沒有為決定解釋理據。基於以上理由，申請人要求法庭撤銷有關決定。