倘爆豬瘟只殺病豬　漁護署稱做法已諮詢專家

內地非洲豬瘟疫情蔓延至廣東珠海，漁農自然護理署署長梁肇輝今(21日)出席活動後表示，豬瘟在香港有爆發風險，8月起食環署及有關當局已推出應變方案，包括加強本地豬場的保安，車輛及人出入豬場受管制，加強豬場、車輛及人員的消毒，禁止豬場以廚餘餵豬等。他重申豬瘟不會傳人，若豬場做足保安，會大大減低豬瘟在香港爆發風險。



梁又稱，最理想做法為將入口及本地豬隻分開在荃灣及上水兩個屠場處理，食環署及相關人員正與業界商討安排，但承認會對業界有影響。對於有意見認為只撲殺屠房內受感染的豬隻，而不會撲殺在場的豬隻，或會增加豬瘟爆發風險，梁表示場內無受感染的豬隻會由獸醫有既定程序作鑑定及檢驗，若豬隻有患豬瘟風險會適當處理，而此做法亦已諮詢本地、內地及外國專家，看不到有原因要撲殺所有豬隻。



港府早前指，若有本地豬場發現疫情爆發就會禁止供應豬隻，而該場3公里範圍以內的豬場亦需停止運作及供豬，直至完成檢測，而非效法內地撲殺受感染豬場3公里所有豬隻。梁指香港農業規模與內地有差別，強調所有措施按香港情況而決定。