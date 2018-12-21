5人涉擾沙螺洞保育工程　官頒令禁入業權範圍

沙螺洞保育工程上月展開，受到部分人士阻撓，期間有人坐在推土機上，以粗口侮辱環保團體的職員，甚至報警，令工人被迫停工。擁有土地的發展商，聯同環團綠色力量、職員和義工等，早前入稟高等法院控告5名人士，向法庭申請禁制令，並向5名被告索償，其中綠色力量及其人員要求法庭頒令，禁止5名被告進入或逗留在工地內100米範圍，並禁止他們以行動或言語騷擾和恐嚇職員和義工。



案件今天(21日)於高院提訊。法官在聽取雙方陳詞後，決定頒發臨時禁制令，禁止5名被告進入原告持有業權的地方，以及滋擾原告。



法官在聽取5名被告聲稱，出入家園的道路會被原告所阻後，就決定禁令只限原告名下之土地，但不包括入稟狀有要求的100米範圍。臨時禁制令有效期至正審有結果為止。而雙方均有權申請修改臨時禁令內容。



3名原告依次是沙螺洞發展有限公司、綠色力量有限公司，以及代表綠色力量所有職員、代理人和義工的陳麗霞(譯音)。5名被告依次是張偉國、張偉強、李伯恩、張文光和張始文。