43%市民不贊成東大嶼填海　部分人倡減規模

政府在施政報告提出「明日大嶼」填海1700公頃計劃，引來各界狂轟。有政黨上月就大嶼山東部填海進行民意調查，發現逾43%受訪者不贊成於大嶼山東部填海。



經民聯上月26日至本月5日期間，以電話訪問885名18歲或以上的香港市民，發現逾9成受訪者認為居住環境擠迫，另有86%受訪者認為，現時香港房屋供應不足、居住環境差與土地短缺有關。



當問到是否贊成於大嶼山東部填海以興建大型新市鎮，以解決私樓供應少及公屋輪候時間過長時，有43%受訪者表明不贊成或非常不贊成，當中有7.3%的受訪者表示，若然填海規模減少，由1700公頃減至1000公頃，會贊成填海計劃。



該黨建議政府盡快向立法會提交「明日大嶼」前期研究撥款建議，以盡快啟動填海計劃，並全面提出長遠填海規劃，政府亦可發行填海債券，為填海及各項基建籌集資金。此外，該黨建議政府以「棕綠同步」方式，同時開發棕地及郊野公園綠地以增加土地供應，又認為政府宜加快重建高樓齡公共屋邨、放寬市區地積比率等。



被問到應否收回粉嶺高爾夫球場作建屋之用，立法會議員林健鋒表示不會就揣測作回應，但認為任何建議都要平衡各方需求，包括歷史、文化、地區生態等因素。