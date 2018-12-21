質疑律政司不控CY有政治考量　大律師會促重新檢視

律政司上周公布因沒有足夠證據，故決定不就前特首梁振英涉收取澳洲UGL公司5000萬港元一事提出檢控。大律師公會發出聲明，表示注意到公眾對事件的關注，認為律政司今次的做法有違往常一貫慣例，不禁令人懷疑是次事件中的決定是否不受任何政治考量所影響。公會促請律政司尋求獨立大律師意見後，重新檢視其決定，以釋除公眾疑慮。



大律師公會今(21日)發表聲明指出，律政司以往就涉及高級政府官員及政治敏感的案件，慣常做法是先尋求獨立大律師的意見。律政司在處理今次事件中與其一貫慣例有所背離，不禁令人懷疑律政司的決定是否不受任何政治考量影響，尤其是梁正擔任全國政協副主席一職。該會又指，任何就律政司決定不檢控而產生的懷疑，均會無可避免削弱公眾對刑事司法制度及法治的信心。



該會重申，尊重律政司在刑事檢控中擔當的角色與責任，律政司刑事檢控工作不受任何干涉，任何案件檢控與否的決定必須由律政司獨立作出，並在公眾面前彰顯其不受任何無論是否與政治因素有關的干預或影響。