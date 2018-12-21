冬季流感高峰殺到　內科病床逼爆使用率106%

醫院管理局今日(21日)表示，公立醫院已踏入冬季服務高峰期。醫院管理局總行政經理(聯網運作)張子峯表示，由今日起會每天公布各聯網公立醫院的急症室及內科病房的求診人次。張又指，較早前醫管局亦已增加574張恒常病床應付需求，同時會預備約580張臨時及短期病床應對，以及增加醫護人手，包括聘請兼職員工應付服務量。



醫管局昨日(20日)錄得6176名急症室求診人次，內科住院病床使用率達106%。張說，過去4天經急症室入院人數每日已平均過千，因此服務量已達高峰期。



除加床加人手，張子峯說醫管局亦有其他重點措施，包括加強病毒檢測服務，加快處理流感化驗樣本。同時會增加超過24,000個普通科門診服務名額，當中聖誕、農曆新年及復活節長假共增5500個名額。



醫管局老人科小組委員會主席莫俊強醫生又提到，80歲以上極高齡長者求診個案由1991年至2016年的25年間增加3倍，對比其他年齡群組的求診者增幅更大。過往2017至18年冬季服務高峰期每日平均經急症室入住內科病房人數中，逾80歲長者群的入院人數增加13%。



莫認為高齡病人長期住院有各種不良後果，例如增加在院內感染的風險。為減少不必要的入院情況，要靠社區老人評估服務，另亦靠部分聯網的老人科支援急症室，與社區老人評估服務護士合作跟進非緊急個案，如情況許可，可盡量將穩定的病人轉介至長者院舍服藥及持續護理。該局的「護訊聆」亦會主動聯絡高風險出院長者跟進。



據醫管局數據，昨有11間公立醫院內科住院病床佔用率達100%或以上，當中伊利沙伯醫院的佔用率達119%，是眾院之首，明愛醫院佔用率達118%居次。