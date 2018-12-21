泰北警破冰毒工場拘3人　主犯仍在逃

執法部門繼續狙擊黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團，239日內已破獲36宗涉及和勝和的毒品案，亦是泰北當局於45日內第六度破獲特大毒品案。泰北警方周四（20日）應緬甸的請求，在接壤緬甸的北部來興府夜速縣一間豪宅內，破獲以珠寶工場為掩飾的冰毒工場，相信供貨予上海仔販毒集團，並發現一條長約100米通往屋外的地道，情節如荷里活電影劇情。但緬甸籍販毒集團首腦已逃之夭夭，警員充公其1.5億泰銖（約3600萬港元）財產，另拘捕3名疑犯。



荷槍實彈、戴上頭盔及穿上避彈衣的警察緝毒科（NSB）特警，突擊搜查來興府、曼谷府、華富里府、清萊府及清邁府等5個府共26處地方。警員在周四早上6時，掩至相信是流竄境內，涉嫌洗錢的毒販亞蘇埃（Arsue Songkittikul）在夜速縣的藏匿之處，在附設珠寶工場的豪宅內，發現毒品倉庫及地道。上址兩名男管理員指他們只是受僱於人，對製毒一事不知情。



警員其後在上址10公里外，拘捕與亞蘇埃合作做珠寶生意的27歲男子巴巴德（Prapat Sae-tuang）及他的外母那托（Natho Yodmahawan）。但巴巴德否認協助亞蘇埃把緬甸的冰毒經泰國偷運至第三國，又指已有近兩年沒與亞蘇埃聯絡，強調對事件不知情。警方之後再把另一名男疑犯押返地道調查，但未有透露該男子身份。



與老撾毒販薩伊薩納（Xaysana Keopimpha）有聯繫的亞蘇埃，早於2015年已成為執法部門的目標。美國、澳洲及泰國的緝毒部門於2015至16年接獲線報，指亞蘇埃的販毒集團企圖經泰國及馬來西亞，把200公斤冰毒偷運至澳洲，執法人員最終成功瓦解陰謀。



其後，毒販再企圖把1100公斤冰毒由緬甸偷運出境事敗，緬甸緝毒人員在仰光搜出621公斤的冰毒及拘捕2名台灣男子。經過一輪追捕後，緬甸相信持有泰國護照的亞蘇埃，已偕妻子及同黨逃入泰國，於是要求泰國協助緝捕歸案。



這是泰北當局於過去45日第六度出擊，全部均涉及上海仔販毒集團的案件。由於打擊力度不斷加強，導致上海仔急於尋找出貨渠道，把緬甸的毒品運往海外，今次破獲的製毒工場是上海仔其中一個供應商。



不過，近期接連破獲多宗特大毒品案，據知上海仔已被國際禁毒組織盯上，其軍方及警察保護傘已失效，泰國當局也備受壓力，必須採取強力行動加以打擊。雖然上海仔因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在香港警方執法前均可聞風先遁；但據知中央早已部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動。分析指，中央政法高層高調督導打黑，湖南、廣東等地執法機構也不敢怠慢，不斷加緊打擊犯罪分子的保護傘，令上海仔四面楚歌。



上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。近日又返回鄰近泰國地區匿藏。



此外，泰國大城府警方舉行記者會，指近期的掃毒行動拘捕至少225人，檢獲2.1萬粒市值105萬泰銖（約25.2萬港元）冰毒丸，並充公2000萬泰銖（約480萬港元）的疑犯財產。清萊府警方亦指自本年10月26日至今，共檢獲逾1億粒混合冰毒丸，市值逾50億泰銖（約12億港元），並檢獲1493公斤冰毒及140公斤海洛英。



上海仔借病潛逃 ﹕http://hk.on.cc/fea/shanghai/

