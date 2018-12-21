未控梁振英UGL案　75%人促律政司詳細交代理據

前特首梁振英涉任內收取澳洲企業UGL五千萬港元，及與立法會議員周浩鼎涉介入立法會相關專責委員會的調查，律政司早前發表聲明，決定不對二人提出檢控，至今律政司司長鄭若驊仍未公開現身交代其決定，遭社會各界炮轟。民主黨近日就事件進行電話調查，調查結果顯示，有75%受訪者認為律政司應交代詳細調查結果和法律理據，當中認為非常應該佔65%，而認為不應該的受訪者只有15%，另外有10%人沒有意見。



民主黨於上周五(14日)至昨日(20日)，以電話調查方式成功訪問582人。在調查中，有72%受訪者認為律政司應外聘大律師提供獨立法律意見決定是否檢控，當中認為非常應該的佔60%，而認為不應該的佔17%。



至於律政司今次自行決定不檢控，會否令受訪者認為律政司偏頗，有74%受訪者認為偏頗，其中有58%認為是非常偏頗，而認為不偏頗的有17%。另外，有72%受訪者認為律政司的決定影響他們對香港廉潔和法治的信心，其中有52%認為是非常影響，而認為不影響的有18%。



曾就事件到英國及澳洲舉報的立法會議員林卓廷形容，調查結果是近年來最一面倒，民意非常清晰。被問到日後會否在立法會上向鄭若驊提出不信任動議，林表示，早於僭建事件發生時已不信任鄭，而她至今仍未現身解畫，進一步損害政府和廉政公署的公信力，會尋求方法逼她解釋，如她迴避或拒絕解釋，會提出不信任動議。



同樣曾就事件舉報的立法會議員尹兆堅認為，政府是次「踩晒地雷」，律政司的表現明顯是不合格。對於鄭若驊再公布決定後隨即休假，尹表示做法是史無前例，令人認為鄭心虛，有意逃避質詢，觀感很差。他認為，鄭應正正經經面對公眾，重新外聘大律師徵求意見，並作明確解釋，以作出修正。