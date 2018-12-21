網民熱話：柴灣公園老鼠開Party　夜夜狂歡嚇怕人

近年政府一直被炮轟治鼠不力，令鼠患蔓延。日前就有網友在柴灣公園發現大批老鼠狂歡的蹤迹，並拍了幾段片放了上網，惹來一眾網民的討論，有人更聲稱柴灣街市老鼠更多，未熄燈就已經出來覓食。



今早(21日)網友Tony Tony在Facebook群組「柴灣人柴灣事」上載了4段影片，影片背景是柴灣公園，片段所見，公園池塘欄杆處花槽附近及公園長椅下，10多隻老鼠在地上跑來跑去，猶如開派對狂歡一般，場景非常可怕。Tony Tony更留言諷刺：「柴灣公園好多老鼠，提早開聖誕party」。



網民看過片段後，都直言恐怖：「就算朝早行都會驚」，更表示想不到公園內有這麼多老鼠：「之前跑步見到一兩隻，原來咁多」，有人認為可能與工人姐姐在園內聚餐及有人餵雀所致：「近幾年逢星期六、日，好多工人姐姐喺公園聚餐開派對，走時將剩餘食物丟到垃圾桶，垃圾桶又無蓋，可能咁吸引咗好多老鼠」、「係咪有人成日餵雀搞到咁」。不過亦有網民幽默地說：「唔使去到迪迪尼咁遠」，甚至有人稱這些老鼠很可愛。



康文署發言人表示，該署會安排清潔承辦商每日清潔場地，妥善清理場內的垃圾及食物殘渣，並會定期進行滅鼠工作，包括放置捕鼠器、藥餌及堵塞鼠洞等。此外，該署已於今年拆除公園內所有無蓋的石屎垃圾桶，改為設置有蓋垃圾桶，以改善場地的衞生。



網民有話說：



Yangi Lai：拍片嘅人太勇敢喇



Jack Chik：柴灣迪士尼樂園



Tsang Ka Man：柴灣街市仲多，未熄燈就已經出晒嚟開party



Fred Ho：因為過咗夜晚12點，白雪公主馬車的馬，變咗老鼠～



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