網民熱話：魚獲當狗拖行　釣魚友遭「圍插」

有釣魚人士將釣起的大魚「當狗拖」遭釣魚友「圍插」。有網民上戴短片，一名男子正在地上拖著一條仍活生生的大魚，之後笑稱在放狗，雖然最終將大魚放生，但有釣魚友稱，魚類很容易因為小傷口死亡，拖魚等同虐待動物，呼籲其他釣魚友切勿模仿。



網民Smith Wong在《魚癡魚醉 香港釣魚新手討論區》Facebook專頁上載兩段短片，首段短片顯示，一名男子正在地上拖着一條大魚，期間傳來聲音，「你放狗呀？」拖魚男即回應指，「係呀，我隻狗小雄呀！」二人在哈哈大笑。另一段片則顯示，拖魚男在地上拖着另一條較細的魚，笑說自己是放老虎狗，二人最終將兩條大魚放回大海。據知事發地點為海外。



Smith Wong謂：「睇完條片，心裏面好唔舒服，釣魚，攞魚，食魚都唔係問題，但係點解要咁樣對待條魚呢？表面就放生魚獲，實質就虐待拖行魚獲，咁樣係虐待動物」。又指：「有養過魚嘅朋友都知道，魚類係好容易因為小小嘅傷口，而受感染死亡，所以希望大家千祈唔好有樣學樣。」



拖魚男的行為立即惹來釣魚友「圍插」，有人指他不知所謂、「人渣，仲要係人哋嘅地方，影衰香港人」、「定(掟)佢落海就差唔多！」「佢食你餌你釣到佢！要斬要放聽隨尊便！但係有無必要咁樣侮辱生命！」



網民有話說：



Au Chi Pang：身為釣魚人之恥！



Leon Ricky：它(他)朝君體也一樣！



Au Chi Pang：釣界之恥！



景文：生命何辜，尊重對手



Ka Nap Tsoi：究竟咩心態？唉！



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