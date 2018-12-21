曾志豪直播爆粗接79人投訴　通訊局向港台發勸喻

港台節目主持曾志豪今年7月於節目《瘋Show快活人》直播期間，在未閂咪下爆粗「X你老味」，結果要兩度道歉。通訊事務管理局事後接獲79人投訴，批評曾說粗言令人反感、不安，屬質素低劣、不專業及不可接受，且對兒童造成不良影響。該局今(21日)決定向港台發出勸喻，促對方嚴格遵守《電台節目守則》相關條文。



事發於7月11日上午約11時11分，曾志豪在節目的宣傳聲帶播出後爆粗，節目隨即播出節目的識別聲帶、一段聲音片段和一首歌曲。曾在歌曲播放完畢後為事件致歉，並向聽眾解釋他與其他主持私下談話時，忘記關掉自己的麥克風，以致無意間播出部分談話內容。曾之後再就事件致歉。



通訊局表示，考慮個案的相關資料後，認為在節目中可清楚聽到有關粗言，形容是極度惹人反感的用語，不論於任何時間播出，均屬不可接受。該局又指，雖然主持是在私人談話中說出粗言，而非故意播出該用語，並已就事件在節目中一再致歉，但播放有關用語明顯違反《電台節目守則》第15段，故認為投訴成立。



另外，奇妙電視中文台和now新聞台今年8月播出長15秒的「超力－熊井美國珍珠米」電視廣告，宣稱產品無農藥殘餘及重金屬和附以相關標題，惟廣告中沒有顯示研究調查或試驗的原始資料和進行日期支持。通訊局事後接獲兩宗投訴，局方考慮兩間電視台和廣告商提供的資料後，認為沒有足夠證據顯示電視台未盡合理努力核實，但認同未有清楚說明支持有關聲稱的評估或試驗的原始資料和進行日期，違反《電視廣告守則》第4章第2段，向兩間電視台發出勸喻。