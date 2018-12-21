北區花鳥蟲魚展開鑼　霸氣印尼虎魚首登場

北區花鳥蟲魚展覽會2018今日(21日)起至本月27日一連7日在粉嶺遊樂場舉行，場內設有花館、爬行類動物館、昆蟲館及魚館等，今年展覽以魚為主題，大會首次引入虎魚，當中產自蘇門答臘的印尼虎魚為最矚目。



魚館負責人林松業表示，印尼虎魚顏色鮮豔，外型夠霸氣又受港人歡迎，故選擇為今年主題。他介紹稱印尼魚為熱帶魚，是夜行性動物，而印尼虎魚有一套審美標準，首先是顏色黑黃分明，紋理夠粗，對稱包肚，色澤不易變黑，行內稱明虎，另外魚身夠寬夠強壯，鼻孔與咀中間部分無異常，魚身有三隔顏色為最貴，2至3吋長的明虎價值可達3000至4000港元，愈大條外型又達以上標準，價錢愈貴。



他稱展館內其中一條較細的印尼虎魚因剛入缸，未適應新環境，故顏色較黑，他預計2至3日後該魚顏色會逐漸明顯。另外魚館內亦展出與印尼虎魚顏色相近的「新畿內亞虎」、「電貓」亦是賣點之一，林形容該魚外型像豬「夠萌」，而電貓受刺激後會發出低瓦特的電攻擊入侵者。



展覽會的總幹事黃美鳳預計，今年入場人次約20萬人次，比去年18萬人次多；不過，今年展覽會受假期影響，多港人外遊，或影響入場人次。