增公營房屋比例「好過冇」　劏房媽媽嘆上樓無期

公私營房屋比例由六四比調整至七三比，苦候公屋多年的劏房戶直言「好過冇」。公屋輪候冊宗數逾26萬人，有劏房戶單親媽媽等足6年才獲首次編配到東涌，可惜因地點太偏遠而無奈拒絕，不知要等到何時才獲下次編配，又稱「屋企(劏房)不時有磚頭咁大嘅石屎剝落，但惟有繼續等！」



「香港公屋數量太少！」巫女士與15歲兒子居於太子不足100呎的劏房逾8年，居住環境惡劣，經常有石屎剝落。她由2013年申請公屋至今日(21日)才獲派東涌公屋細單位。巫指因地點不便上班、上學而無奈拒絕編配，「搬入去驚家變，但再等又唔知要等到幾時！」她得悉日後公營房屋比例調高後，直斥政策「有好過冇」，希望政府加大力度建公屋，以助更多基層上樓。



年屆68歲的林先生就表示等候公屋3年亦未上樓，目前寄住胞姊及胞弟家中客廳，「我無家可歸，惟有周圍住！」他苦訴年紀大，又患有肺氣腫等毛病，陷於「無屋、無工、無錢」的困境。林指眼見香港好多人冇屋住，冀望政府藉由調整公私營房屋比例，興建愈多公屋愈好。